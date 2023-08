Motorrijder overleden na ongeluk met zijspan tijdens grasbaanraces Eenrum

Voorzitter van de motorclub Eenrum Menno Schuiringa bevestigt dat het gaat om een Duits raceteam, waarvan de bakkenist (de ‘passagier’ tijdens motorwedstrijden met zijspan) is overleden. De bestuurder werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde tijdens het evenement ‘Masters of Sidecars’, onderdeel van de jaarlijkse grasbaanraces in Eenrum. Voor zover bekend vielen er geen andere gewonden in het publiek. Na het ongeval werd het evenement afgelast. Zo’n tweeduizend bezoekers werd gevraagd direct te vertrekken. Slachtofferhulp is ter plaatse voor de overgebleven toeschouwers die het ongeluk zagen gebeuren.