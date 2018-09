70e verjaardag op podium

De kans bij uitstek voor jong en oud om zelf te bepalen of hij inderdaad een van de beste gitaristen van de wereld is, zoals zijn reputatie is.

Komende zaterdag is hij jarig, op die dag speelt hij in De Boerderij in Zoetermeer. De tour van een maand begint twee dagen eerder in het Muziekgebouw in Eindhoven en gaat verder langs onder meer Amsterdam (Melkweg), Zwolle (Hedon) en Utrecht (Tivoli).

De 'gigagitarist' staat er niet alleen voor, zo zijn er optredens van zanger Bert Heerink en saxofonist Benjamin Herman van New Cool Collective.

Akkerman was in 1966 medeoprichter van de popgroep Brainbox en was vanaf 1970 met Thijs van Leer boegbeeld van Focus. Het Engelse muziektijdschrift Melody Maker riep Akkerman dik veertig jaar geleden uit tot 's werelds beste gitarist.