Martine beschermde jarenlang wilde dieren in Afrika: ’Ik sliep met geladen geweer onder mijn bed’

Martine van Zijll Langhout werkte jaren als wildlife-arts in de bush van Afrika. „Strijden voor natuurbehoud is wat mij betreft het belangrijkste wat ons te doen staat in dit leven.” Ⓒ Eigen foto, 123RF

Amsterdam - Als dierenarts Martine van Zijll Langhout (46) haar fiets aan het hek vastmaakt en langs de struisvogels en gorilla’s naar haar kantoor in Artis in Amsterdam wandelt, is het amper te geloven dat ze een paar jaar geleden nog regelmatig moest rennen voor haar leven omdat ze in Afrika achterna werd gezeten door buffels, olifanten of andere wilde dieren.