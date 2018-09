Anne Frank mogelijk toch niet verraden

De stichting heeft de resultaten van het onderzoek vrijdagavond bekendgemaakt.

Centraal stond de vraag op grond van welke informatie de Duitsers het pand aan de Prinsengracht binnenvielen en waarom precies daar. ’De Anne Frank Stichting wil het levensverhaal van Anne Frank zo volledig mogelijk vertellen. Daarom is het van belang ook de inval die de onderduik beëindigde zo goed mogelijk in kaart te brengen’, schrijft de stichting.

’Dagboek als bron’

Tot nu toe werd aangenomen dat de Sicherheitsdienst gericht op zoek was naar Joodse onderduikers en dat de mensen in het Achterhuis zijn verraden. ’Annes dagboeknotities uit maart 1944, voor dit onderwerp niet eerder als bron benut, leidden naar politie- en justitiestukken uit verschillende delen van het land.’

Misschien zocht de Duitse staatsinlichtingendienst in het pand illegale arbeiders of bonnen en kwamen de agenten toen pas op het spoor van Anne en de zeven andere onderduikers.

’Nieuwe sporen’

,,Verraad als uitgangspunt leverde ondanks tientallen jaren onderzoek geen resultaat op'', aldus directeur Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting. ,,Ons onderzoek weerlegt de mogelijkheid van verraad niet, maar laat zien dat ook andere scenario’s in ogenschouw genomen moeten worden.'' Hij hoopt dat andere onderzoekers nu redenen zien om nieuwe sporen te volgen.

Een halfjaar na de inval stierf Anne, vijftien jaar oud, in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Het dagboek dat ze in haar onderduiktijd had geschreven, werd later in vele talen vertaald en wereldberoemd.