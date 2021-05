4 jaar cel geëist voor ontucht met 15-jarig Brabants meisje dat dagen vermist was

Het meisje was zes dagen vermist. Eind oktober werd een Amber Alert uitgegeven en enkele uren later werd het meisje in de woning van K. in Den Haag aangetroffen.

K. vertelde de rechtbank in Den Bosch dat hij het meisje wilde helpen en zo ziet hij het nog altijd. Ze leerden elkaar op internet kennen en zij gaf aan problemen te hebben met een moeilijke thuissituatie en zelfmoord te willen plegen. Daarom is hij haar naar eigen zeggen thuis gaan ophalen.

De man ontkent dat hij ontuchtige handelingen met het meisje heeft gepleegd. Het meisje heeft juist bij de politie verklaard dat dit juist wel gebeurde, vanaf het begin. De officier van justitie ziet daar ook voldoende aanwijzingen voor, onder meer door DNA-bewijs.

Chatgesprek

Het chatgesprek ging vanaf het begin bijna uitsluitend over seks, hield de officier van justitie de verdachte voor. „Haar leeftijd was vrijwel vanaf het begin duidelijk. Verdachte heeft als volwassen man afgesproken met een kwetsbaar meisje van vijftien jaar.” K. denkt dat hij zich wellicht „mee heeft laten slepen.”

De moeder van het meisje vertelde in de rechtbank dat haar dochter nu meer hulp nodig heeft dan voor het contact met K. „En jij hebt ook hulp nodig.” Trillend keek ze K. aan, die ook oogcontact met haar zocht. „Je kan wel zo onschuldig kijken, maar dat werkt niet bij mij”, beet ze hem toe.

K. wordt er ook van verdacht een ander meisje aan te hebben gezet tot ontuchtige handelingen. Dat contact verliep ook via internet, waar foto’s werden uitgewisseld. De twee hebben elkaar niet ontmoet. Zij was net 14 jaar destijds. „Ik praat niet goed wat ik heb gedaan. Ik heb er heel veel spijt van en ik schaam me”, zei K. tegen de rechter. „In mijn optiek was het wederzijds.”

Ook is kinderporno met erg jonge meisjes op de telefoon van K. gevonden. Daar had hij geen weet van, vertelde hij de rechter. „Ik heb tienduizenden foto’s en video’s op mijn telefoon. Dit zal dan misschien mee zijn gekomen.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.