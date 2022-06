Kuipers: ’Koste wat kost schoolsluiting voorkomen bij nieuwe coronagolf’

De overheid heeft de afgelopen tijd gevraagd om advies van allerlei sectoren, van winkels, scholen, evenementen tot rijscholen, de reisbranche en het openbaar vervoer. Zij zien sluiting niet zitten. Volgens de minister zou dat averechts kunnen werken, omdat mensen dan bijvoorbeeld een thuiskapper langs laten komen of illegale feesten bezoeken. Ook het inkorten van openingstijden valt niet goed: „Ruime openingstijden zijn bijvoorbeeld voor winkels van belang om de drukte over de dag te kunnen spreiden.”

De sectoren zijn volgens Kuipers „in uitzonderlijke situaties” ook bereid om het coronatoegangsbewijs (ctb) te gaan gebruiken om te controleren of bezoekers onlangs zijn gevaccineerd, getest of hersteld. „Het kabinet blijft hierover in gesprek met de sectoren en zal de juridische grondslag van het ctb onderzoeken.” Sinds een tijdje is het ctb, de app CoronaCheck, niet meer nodig om bijvoorbeeld een bioscoop, theater of voetbalstadion te bezoeken. Kuipers zegt dat hij „voor nu niet het voornemen heeft” de CoronaCheck weer te gaan gebruiken.

Schoolsluiting ’te allen tijde’ voorkomen

Het kabinet wil „te allen tijde” voorkomen dat scholen en kinderdagverblijven dicht moeten als het coronavirus opnieuw oplaait. De gevolgen van een sluiting zijn te groot, onder meer op „de ontwikkeling van kinderen en jongeren”, zegt minister Ernst Kuipers. Sluiting komt pas in beeld als mogelijke maatregel „als we te maken hebben met een virus(variant) waarbij scholieren, studenten en personeel in de scholen en onderwijsinstellingen direct gevaar lopen.”

Eind 2020 en begin 2021 waren veel basisscholen, middelbare scholen en universiteiten dicht om besmettingen te voorkomen. De afgelopen kerstvakantie duurde om diezelfde reden een week langer. Ouders moesten toen opvang regelen, bijvoorbeeld van opa’s en oma’s, of verlof opnemen.

Mogelijk nieuwe vaccinatieronde

Het wordt een „flinke uitdaging” om genoeg mensen te vinden voor nieuwe vaccinatierondes, vanwege personeelstekorten in de hele maatschappij. Dat zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Hij houdt er rekening mee dat er in de komende maanden nieuwe vaccinatierondes nodig zijn.

De GGD’en hebben nu capaciteit om 300.000 mensen per week in te enten. Kuipers noemt dat een waakvlam en zegt dat daarvoor voldoende mensen beschikbaar zijn. Volgens de minister zou dat in drie weken tijd kunnen worden uitgebreid naar 500.000 prikken, en in zes weken naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. „Dat vraagt om veel mensen die getraind en oproepbaar zijn. In de arbeidsmarkt is dat een uitdaging. Als de mensen op dit moment niet nodig zijn, is het logisch dat je ze niet met zijn allen voor onbepaalde tijd laat wachten”, aldus Kuipers.

De minister zegt dat de GGD’en „druk bezig” zijn om nieuwe mensen te werven om prikken te zetten. Kuipers: „dat is echt een uitdaging om het goed voor elkaar te krijgen. Maar de garantie van de GGD is dat het kan.”

Als de nieuwe vaccinatieronde inderdaad nodig is, zijn er volgens Kuipers genoeg doses beschikbaar „om de hele Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden.” Of het nodig is om te vaccineren, is aan de Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM kijkt daar elke twee weken naar. Dat gaat ook over de mogelijkheid om bepaalde risicogroepen voorrang te geven.

Horeca heeft nog geen plan voor coronamaatregelen ingediend

De horecasector heeft nog geen plan ingediend met mogelijke maatregelen voor wanneer het aantal coronagevallen weer oploopt. Ook de landbouw heeft dat niet gedaan. „De gesprekken met de horeca- en landbouwsector lopen”, laat het ministerie van Volksgezondheid weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Restaurants, cafés, discotheken en andere horecabedrijven waren bij eerdere golven een belangrijke brandhaard. Relatief veel mensen liepen daar het virus op, bijvoorbeeld tijdens de ’dansen met Janssen’-golf in juli vorig jaar. Om verspreiding te voorkomen moest de horeca dicht, en daarna mochten de etablissementen alleen met veel voorzorgsmaatregelen open. De sector was daar niet over te spreken.

Het ministerie heeft wel plannen gekregen van onder meer scholen, kinderdagverblijven, de sport, winkels, contactberoepen, het openbaar vervoer, rijscholen, de luchtvaart en veerbootexploitanten.

In september krijgt de Kamer te horen hoe de plannen van de sectoren eruit zien.

Jolande Sap leidt team dat adviseert over gevolgen coronaregels

Jolande Sap, in het verleden fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, is de beoogde voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Die commissie moet het kabinet adviseren over de gevolgen van coronamaatregelen voor de maatschappij en de economie. „Het staat het Maatschappelijk Impact Team vrij om ook ongevraagd advies te geven”, aldus minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid).

Het MIT komt naast het Outbreak Management Team (OMT) te staan. Dat team adviseert wat medisch gezien nodig is om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. In de afgelopen tijd is er kritiek geweest op de rol van het OMT in de bestrijding van de pandemie. Zo zou het OMT niet genoeg aandacht hebben gehad voor de gevolgen van maatregelen en draagvlak onder de bevolking.

Stel dat het OMT straks adviseert om een lockdown in te voeren en het MIT aanraadt om dat niet te doen, luistert Kuipers naar eigen zeggen „naar allebei, en het besluit hangt af van de situatie van het moment. Het kabinet hecht aan bredere advisering.” Adviezen van het OMT zijn volgens Kuipers „een advies, en niet een heilige leidraad die gevolgd moet worden.”

Het is nog niet bekend wie met Sap in het team komen te zitten. Zij moet de commissie oprichten en potentiële leden benaderen. Volgens minister van Sociale Zaken Karien van Gennip is de keuze op Sap gevallen „vanwege haar maatschappelijke en politieke ervaring.” Sap zat van 2008 tot 2012 in de Tweede Kamer, de laatste twee jaar als voorzitter van de GroenLinks-fractie. Na haar vertrek uit de politiek werd ze voorzitter van de NPHF Federatie voor gezondheid. Tegenwoordig is ze bestuurslid van de Nederlandse Emissieautoriteit.