Macron en Merkel: Timmermans ligt eruit

Frans Timmermans, Deense Margarethe Verstager en de Duitser Manfred Weber krijgen geen van allen de meerderheid van de leiders van de 28 EU-landen achter zich, zo stellen Merkel en Macron na de tweedaagse EU-top in Brussel. Over de invulling van de functie is urenlang vergaderd. De regeringsleiders willen samen andere namen aandragen voor de diverse topfuncties in de Europese Unie.

