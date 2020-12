Kerken in omgeving Rotterdam en Den Haag gaan dicht

Binnenland

Limburgs Jezusbeeld beklad met satanskruis: ’Dit zijn geen grappen’

Een kruis langs de weg in het Limburgse Altweerterheide is ’op duivelse wijze vernield’, melden lokale media. De benen van het Jezusbeeld zijn afgezaagd en is er een omgekeerd kruis neergezet, een symbool van satanisten. „Hier is duidelijk over nagedacht. We hopen dat het een incident is, want dit i...