36 katten uit woning Rotterdam gehaald: ’Kitten at peuken uit asbak’

Kale plekken, vieze ogen, slechte gebitten en ademhalingsproblemen. Een deel van de katten had duidelijke gezondheidsproblemen. Bij enkele anderen was het nog erger. Een inspecteur schetst wat ze aantroffen. „Er zaten zes katers in een gangetje van één bij twee meter opgesloten met alleen een hele vieze kattenbak. (...) In de woonkamer zaten nog eens drie katers die opgesloten zaten in kleine vervuilde benches. Verder liepen er 27 poezen en kittens door de kamer.”

Eén kat bleek brandwonden te hebben, veroorzaakt door frituurvet. Het dier moest geopereerd worden en er is ook een achterpoot geamputeerd als gevolg van inwendige schade. „Volgens de dierenarts moet de kat veel pijn hebben gehad, maar is het ondanks dat een lief dier.”

Ⓒ Dierenbescherming

De meeste katten bleken niet benaderbaar te zijn. „Eén van de kittens zat nota bene as en peuken uit een asbak te eten!” De eigenaren draaien voor de medische kosten op. Of ze vervolgd gaan worden, is nog niet duidelijk.