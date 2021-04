Aanrander opgewacht; edele delen aan varkens gevoerd

De bizarre gebeurtenis speelde zich af in Olhos D'Agua, zo’n 200 kilometer ten noorden van Belo Horizonte. De 36-jarige man, van wie de naam niet is bekend gemaakt, zou zich in een dronken bui hebben opgedrongen aan zijn nichtje. Hij kon de verkrachting uiteindelijk niet voltooien, omdat het 20-jarige meisje zich vrij wist te vechten, meldt Daily Mail. De oom strompelde daarop dronken naar huis om zijn roes uit te slapen.

Het nichtje deed haar relaas bij haar vriendje die in woede ontstak. Hij smeedde een plan met zijn neef en nodigde de oom uit naar een suikerrietveld. Daar zouden enkele varkens moeten worden gecastreerd. Op het suikerrietveld vielen de twee de oom aan, sloegen hem bewusteloos en ontmanden hem. De edele delen zouden ze daarop aan de varkens hebben gevoerd.

De oom kwam uiteindelijk bij en wist hevig bloedend de hulpdiensten te bellen. Met een spoedoperatie werd de wond uiteindelijk gedicht en een urinebuis geconstrueerd, waardoor de man in ieder geval nog kan plassen.

Volgens politieman Stephan da Silva kan het niet anders dan dat de genitaliën daadwerkelijk door de dieren zijn opgegeten. „Er was niets meer van terug te vinden.” De politieman was nog nooit eerder zo’n bizarre mishandeling tegengekomen. „Het is zeker ongewoon, inhumaan zelfs.”

De twee mishandelaars zitten nog vast. Of de oom nog in staat van beschuldiging wordt gesteld vanwege de verkrachtingspoging is nog onzeker. Er is namelijk nog geen aangifte gedaan van die poging.