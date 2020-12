Rutte: ’voorraadvergoeding’ voor winkeliers

Dat zegt premier Rutte dinsdagavond in het coronadebat in de Tweede Kamer, die hem had opgeroepen om met meer steun voor ondernemers te komen nu het land bijna helemaal op slot gaat. Die steun komt er, in de vorm van een voorraadvergoeding voor winkels die voor de kerstdagen al flink hadden ingeslagen, maar nu niks kunnen verkopen.

Die vergoeding komt er in de woorden van Rutte voor de ’non-food detailhandel’. Het gaat om een percentage bovenop de tegemoetkoming voor vaste lasten waar bedrijven al op kunnen rekenen. Hoe hoog dat precies uitvalt, moet nog worden uitgewerkt. De vergoeding werkt hetzelfde als de ’ijskastvergoeding’ die de horeca in oktober kreeg toen die sector de deuren moest sluiten.

Evenementen

Rutte liet daarnaast weten dat het kabinet werkt aan een garantiefonds voor evenementen. Daarmee zou de overheid garant kunnen staan voor de kosten die organisatoren maken voor het optuigen van een evenement, met het risico dat het coronavirus alsnog roet in het eten gooit. Of het er komt is nog geen zekerheidje: „Ik zeg niet dat we het gaan doen, maar ik zeg ook niet dat we het niet gaan doen.”

De premier zei ook dat minister Wiebes (Economische Zaken) werkt aan een regeling voor startende ondernemers. Ook daar is ’tijd voor nodig’. „Dat duurt echt even”, zegt Rutte. „Maar er wordt echt met man en macht aan gewerkt.”