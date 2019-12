Man shockeert met tatoeage van snurkende vrouw

De tatoeage is gebaseerd op een foto die Kelly toont met haar mond half open terwijl ze ligt te slapen in een vliegtuig.

James laat aan The Sun weten dat hij en Kelly vaker grapjes met elkaar uithalen. „Ik sta nu één voor, maar ik ben bang, omdat ik nu niet weet wat zij aan het plannen is.” Kelly ziet inmiddels wel de lol in van de nieuwe aanwinst van haar man, maar moest er erg aan wennen. „Er is een grens en die is hij enorm overgegaan. Ik ben iets goeds aan het bedenken om hem terug te pakken, maar het wordt erg moeilijk om dit te overtreffen.”

Mensen op Facebook kunnen alleen maar gieren om de tatoeage. „Weet iemand of James nog leeft?”, zo vraagt iemand zich af. „Ik zou je wat aandoen.”