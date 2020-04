’Denen staan groepen tot 500 personen weer toe’

Denemarken versoepelde wel enkele andere coronamaatregelen. Zo gingen maandag de eerste kleine bedrijven weer open nadat het land op slot was gegaan vanwege het coronavirus. Het gaat onder meer om kappers, schoonheidssalons en rijscholen. Denemarken was een van de eerste landen in Europa die maatregelen troffen om het virus in te dammen.

