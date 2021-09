Transgender komt waarschijnlijk in het Duitse parlement

Duitse kiezers hebben zondag twee stemmen uitgebracht, een op een kandidaat in hun kiesdistrict en eentje op de partij van hun keuze. De 44-jarige Ganserer zei tegen een lokale omroep in Beieren dat ze „een superresultaat” heeft behaald. Ze beschouwt dat resultaat als een indicatie dat Duitsland een open en tolerant land is.

De politica was in 2018 het eerste Duitse parlementslid dat als transgender uit de kast kwam. Net als veel andere transgenders in het land weigert ze haar voornaam en geslacht officieel te veranderen onder de transseksuelenwet. Die 40 jaar oude wet bepaalt dat mensen dit alleen mogen doen na een psychologische beoordeling en een rechterlijke uitspraak. Op haar identiteitskaart staat nog steeds haar vroegere, mannelijke voornaam, net als op het stembiljet.

Tot nu toe heeft er maar een transgender in de Bondsdag gezeten, maar die kwam pas na haar ambtstermijn uit de kast.