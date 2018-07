Aftapwet in strijd met mensenrechten

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten maakt het mogelijk om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen. Ook wordt het mogelijk om apparatuur van mensen te hacken om zo toegang te krijgen tot apparatuur van concrete doelwitten. Volgens het kabinet is de wet nodig om de geheime diensten AIVD en MIVD hun taken goed te kunnen laten uitvoeren.

,,Als de bevoegdheden van de diensten inderdaad worden versterkt, moeten de waarborgen tegen disproportionele inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en het toezicht op de diensten evenzeer worden versterkt. Dat is met dit wetsvoorstel nog niet het geval”, aldus vicevoorzitter Wilbert Tomesen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook is de noodzaak van de extra bevoegdheden niet voldoende onderbouwd en is niet duidelijk wat deze gaan betekenen voor mensen. Op het voorstel is veel kritiek. Een groep van 29 privacy- en terrorisme-experts uitte eerder deze week in een open brief grote zorgen. De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, heeft ook twijfels uitgesproken over de effectiviteit van het toezicht. In de Tweede Kamer wordt deze week over het wetsvoorstel gesproken.