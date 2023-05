Turkse Nederlanders voor de tweede keer naar de stembus

Kiezers kunnen terecht bij Rhone Events & Congrescenter (Amsterdam), GIA Trade and Exhibition Centre (Den Haag), sportcentrum De Scheg (Deventer) en hotel Van der Valk (Eindhoven).

Bij het Amsterdamse congrescentrum staat aan het eind van de ochtend een lange rij mensen te wachten om hun stem uit te brengen, onder wie veel gezinnen. Vanwege het warmere weer worden flesjes water uitgedeeld. Ook zet het congrescentrum na eerdere vechtpartijen in de RAI bij de eerste stemronde extra beveiligers in. Verder zijn er agenten en verkeersregelaars. De sfeer is gemoedelijk.

Bekijk ook: ME grijpt in na nacht vol rellen in RAI bij Turkse verkiezingen

Ook in Den Haag verlopen de verkiezingen rustig. Aan het begin van de middag staan er geen rijen voor de ingang van het congrescentrum. De vertegenwoordiger van de Turkse ambassade verwacht dat de drukte later op de dag komt en op zondag. Ook omdat er maar vier dagen gestemd kan worden in deze tweede ronde. In de eerste ronde konden de Turkse Nederlanders ruim een week lang stemmen.

Kiesgerechtigden

In de tweede stemronde van de Turkse verkiezingen gaat de strijd tussen de zittende president Recep Tayyip Erdogan en zijn concurrent Kemal Kilicdaroglu. Er moet opnieuw gestemd worden omdat geen van de twee meer dan 50 procent van het totale aantal stemmen heeft gehaald.

In Nederland heeft Erdogan ruim 68 procent van het totale aantal stemmen gekregen. Kilicdaroglu bijna 29 procent, meldde het Turkse staatspersbureau Anadolu eerder al. In totaal hebben ruim 145.000 van de meer dan 250.000 kiesgerechtigden in Nederland gestemd.

De tweede ronde van de verkiezingen in Turkije zelf is op 28 mei.