Turkse Nederlanders voor de tweede keer naar de stembus

Kiezers kunnen terecht bij Rhone Events & Congrescenter (Amsterdam), GIA Trade and Exhibition Centre (Den Haag), sportcentrum De Scheg (Deventer) en hotel Van der Valk (Eindhoven). Vanwege eerdere vechtpartijen in de RAI, zet het congrescentrum in Amsterdam extra beveiligers in.

In de tweede stemronde van de Turkse verkiezingen gaat de strijd tussen de zittende president Recep Tayyip Erdogan en zijn concurrent Kemal Kilicdaroglu. Er moet opnieuw gestemd worden omdat geen van de twee meer dan 50 procent van het totale aantal stemmen heeft gehaald.

Kiesgerechtigden

In Nederland heeft Erdogan ruim 68 procent van het totale aantal stemmen gekregen. Kilicdaroglu bijna 29 procent, meldde het Turkse staatsbureau Anadolu eerder al. In totaal hebben ruim 145.000 van de meer dan 250.000 kiesgerechtigden in Nederland gestemd.

De tweede ronde van de verkiezingen in Turkije zelf is op 28 mei.