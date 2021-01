Grap met buurman mondt uit in paniek: 80-jarige omsingeld door gewapende agenten

De man had zijn zestig jaar oude windbuks van zolder gehaald en was daarmee naar de winkelier gelopen.

Voorbijgangers dachten dat het om een verdachte situatie ging en deden hiervan melding bij de politie. De 80-jarige, die zich van geen kwaad bewust was, was dan ook verbijsterd toen de tot op de tanden bewapende agenten op z’n stoep stonden.

„Ik stond wel even raar te kijken. Ik begrijp dat ze het, gezien de melding, serieus moesten nemen, maar ik heb uitgelegd dat ik niks kwaads in de zin had. De windbuks werkt trouwens niet eens meer”, vertelt de Delftenaar.

De politie heeft de buks in beslag genomen. „Gezien de leeftijd van meneer is besloten hem niet aan te houden”, aldus een woordvoerster.

Of de Delftenaar zijn buks nog terug krijgt is onduidelijk, omdat ’eerst moet worden uitgezocht of het onder de verboden wapens valt’, aldus de politie.