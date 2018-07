Leden Bandidos mogen weer contact hebben

Hun voorlopige hechtenis was eerder al onder voorwaarden geschorst. Die voorwaarden zijn nu opgeheven waardoor ze weer contact met elkaar mogen hebben.

De rechtbank had om een extra zitting gevraagd om van het Openbaar Ministerie duidelijkheid te krijgen over de stand van het onderzoek. Volgens het OM is het dossier vrijwel gereed. Het OM wil voor maart bekendmaken waarvan de verdachten worden beschuldigd. De zogenoemde regiezitting zal niet voor juni plaatsvinden.

De rechtbank verwacht dat de inhoudelijke behandeling van de zaak op zijn vroegst in het voorjaar van 2018 kan plaatsvinden.