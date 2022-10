Meer werknemers overspannen thuis, bedrijfsartsen vrezen voor domino-effect

’Gesloten wegens personeelstekort’ – dat bordje moet de komende tijd waarschijnlijk weer op meer plekken worden opgehangen. Corona en griep zorgden in september voor meer ziekmeldingen, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Het verzuimpercentage kwam uit op 4,3: dat betekent dat er van elke duizend werkdagen er 43 dagen werden verzuimd vanwege ziekte. Drie dagen meer dan in augustus, maar nog niet zo hoog als tijdens eerdere coronapieken.

Vooral opvallend is dat het aantal verzuimdagen door psychische klachten stijgt. Dat ligt dit jaar 12 procent hoger dan in 2019, voor de pandemie.

Bij ArboNed en HumanCapitalCare alleen al gaat het om tienduizenden werknemers die aangeven last te hebben van verhoogde stressniveaus, overspanning of burn-outklachten.

Minder mogelijkheid te herstellen van werk

De arbodiensten zagen een toename van stress-gerelateerd verzuim in alle leeftijdsklassen, maar vooral bij werknemers tussen de 25 en 34 jaar. Werknemers die bij de bedrijfsarts terechtkomen en de diagnose stressklachten krijgen, liggen er gemiddeld tussen de 200 en 300 dagen uit. „Met meer coronagevallen en de huidige krapte op de arbeidsmarkt hebben werkenden minder de mogelijkheid om te herstellen van het werk”, legt directeur medische zaken bij HumanCapitalCare Jurriaan Penders uit.

Dat merken ze ook in de spreekkamers van bedrijfsartsen, zegt Boyd Thijssens, arts en voorzitter van branchevereniging NVAB. „Ik zie veel mensen die erg lang op hun tandvlees hebben gelopen. Neem de horeca: door een enorm personeelstekort kwamen veel onervaren krachten op de werkvloer. Op korte termijn was daarmee het probleem opgelost, maar uiteindelijk zag ik veel meer mensen langskomen omdat ze het werk niet meer aankonden.”

Vicieuze cirkel

Hij maakt zich zorgen over de komende tijd. „Wat er met corona gebeurt is afwachten, maar de personeelskrapte is niet zomaar opgelost. Als we niks doen, kunnen we in een vicieuze cirkel terechtkomen. Met name in het mkb kan de impact groot zijn. Stel, je bent met z’n tienen en er zijn er twee ziek, dan heeft dat op de rest al gigantische impact. Wat als dan ook nummer drie langdurig ziek wordt? Op een bepaald moment moet de bakker op de hoek de zaak dan gewoon sluiten.”

Het aantal werknemers met psychische klachten ging na de start van de coronapandemie juist omlaag, ten dele omdat mensen meer thuis waren.

Penders: „Inmiddels zijn we terug bij de eerdere trend, want voor de pandemie zagen we eigenlijk elk jaar weer wat meer mensen lijden aan burn-out en overspanningsklachten.”

In 2015 zei 13,4 procent van de werkenden te kampen met burn-outklachten, vorig jaar lag dat op 17,3 procent, volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO.