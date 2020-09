OM: Mijntje B. schoot echtgenoot Martijn Griep in koelen bloede dood

Beide verdachten stonden vrijdagmiddag in een inleidende zitting voor de rechtbank in Alkmaar.

Mijntje B. zegt onschuldig te zijn en heeft in de verhoren haar huisvriend P. en de „onderwereld” als mogelijke schuldigen aangewezen. Volgens advocaat Mark-Jan Bouwman van medeverdachte Mark P. is uit uitgebreid onderzoek vast komen te staan dat Mijntje alleen heeft gehandeld en geschoten. Hij betoogde dat P. door Mijntje is gemanipuleerd: „Hij liep als een verliefde puppy achter haar aan en heeft niet veel meer gedaan dan helpen op de zwarte markt een pistool te kopen, zonder te weten dat ze haar echtgenoot daarmee zou doodschieten.” Volgens Bouwman is het dankzij Mark P. dat het OM beschikt over veel bewijs tegen Mijntje B.

Mijntje B. werd in mei aangehouden, maar korte tijd later weer vrijgelaten. In juni werd ze weer opgepakt en een paar weken later volgde de aanhouding van Markus P. met wie ze volgens het OM de moord op haar bijna-ex zou hebben beraamd en uitgevoerd.

Het stel was bezig te scheiden. Volgens Mijntje B. was de scheidingsprocedure echter stopgezet. „Alles is van me afgenomen en nu kan ik 12 jaar krijgen. Ik hoop dat mijn ziekte mij snel bij Martin brengt.”

De zaak wordt in december voortgezet.