LIVE | Man zou agenten in Groningen hebben neergestoken

Een 33-jarige man (woonplaats onbekend) zou op 10 maart 2021 in Groningen een agent meerdere keren in zijn hals en gezicht hebben gestoken met een mes. Hierbij werd onder meer de halsslagader geraakt. De politieambtenaar was bezig met een controle op de naleving van de avondklok. Ook een vrouwelijke agent werd gestoken met een mes, in haar been. Een koppelriem voorkwam dat ze in haar buik werd geraakt. Het OM gaat uit van een poging tot doodslag en een poging tot zware mishandeling. De zaak tegen een 22-jarige medeverdachte dient op vrijdag 15 juli.