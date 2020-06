LIVE | Minister wil niet tornen aan afstandsregel in horeca

De horeca moet bezoekers voorlopig blijven vragen 1,5 meter afstand te bewaren. Hoe „akelig” het ook is dat kroegbazen uit wanhoop over dat voorschrift hun deuren sluiten, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus.

Cafégangers lappen de afstandsregel en masse aan de laars, klagen horeca-ondernemers in onder meer Noord-Brabant. Kasteleins proberen tevergeefs hun klanten in het gareel te krijgen en zo aan boetes te ontkomen. Sommigen zien geen andere mogelijkheid dan dicht te gaan.

’Te vroeg’

De minister begrijpt „dat het heel lastig is om je toko zo in te richten dat je daarmee om kunt gaan” en „ondernemers vertwijfeld raken.” Maar „we moeten vasthouden aan de hoofdregels”, en daarvan is de afstandsregel er eentje. Het is „voorlopig te vroeg” om te tornen aan een van die „fundamenten” van de strijd tegen corona, zegt Grapperhaus.

Nog eens negen mensen zijn overleden aan het coronavirus, bleek vrijdag. Hun overlijden is in de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6053. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest en omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden doorgegeven.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 5 naar 11.813. Het totaal aantal coronagevallen nam met 210 toe. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.461 Nederlanders.

