LIVE | Nederland schaft nog onaf coronavaccin aan

Nederland wil met drie bondgenoten miljoenen doses kopen van een vaccin dat tegen het coronavirus zou moeten beschermen. Het is nog lang niet zeker dat het vaccin veilig is en werkt, maar die gok willen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië nemen. Als alles goed gaat, zou Nederland eind dit jaar mogelijk al een flinke partij kunnen krijgen, melden ingewijden.

De onderhandelingen van het viertal landen met de makers van het vaccin zijn volgens de bronnen nog niet helemaal afgerond. Nog niet alle landen zijn akkoord. Maar dat lijkt een formaliteit.

Als het vaccin veilig en effectief blijkt en op de Europese markt wordt toegelaten, houden de vier landen niet de hele aangekochte partij voor zichzelf. Die wordt eerlijk verdeeld over de landen van de Europese Unie, hebben ze afgesproken.

Er is een wereldwijde wedloop gaande om een middel te vinden dat tegen het pandemische virus beschermt. En een al even grote slag tussen bijvoorbeeld China, de VS en Europa, om dat vervolgens meteen te bemachtigen. Het land dat zijn bevolking als eerste kan inenten, kan bijvoorbeeld zijn economie sneller weer op volle toeren laten draaien.

Nieuw dodental

Nog eens negen landgenoten zijn overleden aan het coronavirus, bleek vrijdag. Hun overlijden is in de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6053. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest en omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden doorgegeven.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 5 naar 11.813. Het totaal aantal coronagevallen nam met 210 toe. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.461 Nederlanders.

