Amsterdam gaat minimagezinnen ’gewoon geld geven’: geen regels voor uitgeven 1800 euro

„Ze mogen het uitgeven zoals ze het zelf willen. Er zijn geen regels”, zegt armoedewethouder Marjolein Moorman (PvdA). Amsterdam is na Tilburg en Zaanstad de derde gemeente die meedoet met de bijzondere pilot. Nog niet eerder was het experiment zo grootschalig. Twee jaar lang krijgen gezinnen 150 euro per maand cadeau.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt de effecten, maar Moorman is stellig in haar hypothese. „Wat je zal zien is dat we financiële stress beperken. Dat leidt er toe dat mensen veel minder problemen krijgen met gezondheid en kinderen het beter doen op school. Als je ziet hoeveel geld we uitgeven aan de gevolgen van financiële stress – het nou uitval op werk is of de jeugdzorg – dan is de verwachting dat het ook heel veel geld scheelt”, zegt ze.

Succes

Moorman hoopt dat de resultaten het Rijk overtuigen dat het wettelijk sociaal minimum niet toereikend is. „Dat is echt noodzakelijk”, zegt de wethouder. „Als gemeente zijn we te veel bezig met pleisters plakken en compenseren. Dat heeft zijn grens. Het feit dat de VVD hier in Amsterdam voorstelde om de armoedegrens voor kinderen te verhogen, zegt genoeg.”

Terwijl de pilot nog moet beginnen, spreekt Moorman al van successen. „Het is al geslaagd omdat we intern lessen trekken over hoe het systeem echt beter moet. We moeten af van de enorme complexiteit.” De gemeente verhoogde bijvoorbeeld al de giftendrempel voor alle minima om de weg vrij te maken voor de pilot en zorgde ervoor dat dit geen problemen oplevert bij de Belastingdienst of met uitkeringen.

Loterij

De slordige miljoen euro die hiermee gemoeid is, komt van het Kansfonds. De gemeente betaalt wel 200.000 euro mee aan het onderzoek en reserveert nog eens 20.000 euro voor ‘onvoorziene negatieve gevolgen’. Ook na de proef krijgen deelnemer nog een half jaar een afbouwend bedrag om ‘abrupte armoedeval’ te voorkomen.

De gemeente kiest de gezinnen op basis van loting. Dat heeft wat weg van een loterij. „Natuurlijk is dat niet prettig”, zegt Moorman. Bovendien zullen driehonderd huishoudens die géén gratis geld krijgen, in de ‘vergelijkingsgroep’ belanden. „Dat voelt oneerlijk, maar dat is de manier waarop onderzoekers kunnen aantonen of iets wel of niet werkt. Mijn boodschap aan die mensen is: we zullen hiermee aantonen dat het bestaansminimum echt omhoog moet. En dat ik er heel hard voor ga knokken dat dit gaat gebeuren.”