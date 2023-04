Nederland begonnen met evacuatie landgenoten uit Soedan

Een team van Buitenlandse Zaken en Defensie probeert „zoveel mogelijk Nederlanders zo veilig en snel mogelijk op te halen en in veiligheid te brengen”, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Details over de inzet kunnen om veiligheidsredenen nog niet worden gegeven.

De Nederlanders zijn zondagochtend geïnformeerd dat ze zich klaar moeten maken om geëvacueerd te worden. Zij weten waar ze naar toe moeten komen en hoe laat ze daar moeten zijn. De evacuatie en de „verplaatsing naar het verzamelpunt zijn niet zonder risico’s”, benadrukt Buitenlandse Zaken. De Nederlanders is gevraagd de informatie over de evacuatie „geheim te houden, omdat de operatie anders in gevaar kan komen of mogelijk zou moeten worden afgeblazen.”

„We leven intens mee met de Nederlanders in Soedan en we blijven ons inspannen om mensen te evacueren waar en wanneer dat kan”, twittert minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Het is een „onoverzichtelijke situatie en riskant”, zei defensieminister Kajsa Ollongren in het tv-programma WNL op Zondag. Samen met onder meer Amerikanen, Britten, Duitsers en Fransen „doen we er alles aan” om „te proberen onze mensen daar weg te krijgen.” De twee Nederlandse vliegtuigen die in Jordanië staan, maken „deel uit van de operatie”, zei de minister van Defensie.

’Te gevaarlijk om te landen’

Vrijdag liet minister Hoekstra aan De Telegraaf weten dat het ministerie en de ambassade contact heeft gekregen met 110 Nederlanders die in Soedan verblijven.

Volgens Hoekstra kon dat aantal nog iets oplopen, inmiddels staat de teller op 134 mensen waarmee contact is gelegd. De bewindsman zei dat er samenwerking met andere landen is gezocht, maar dat het nog onzeker was of landgenoten daadwerkelijk kunnen worden geëvacueerd omdat de situatie ter plekke „zeer onvoorspelbaar en zeer gevaarlijk” is.

Wel is al eerder besloten materieel en mensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie naar buurland Jordanië te sturen. „Vervolgens kunnen wij kijken of je vanuit de lucht of de grond kunt opereren, maar tot op heden is het te gevaarlijk gevonden om er te landen”, zei Hoekstra.

Nederlands bedrijf

Nederland volgt met de evacuatie de Verenigde Staten, dat zo’n zeventig diplomaten en hun familieleden wisten weg te krijgen uit het land. Ook Frankrijk is bezig met een evacuatiepoging.

Het Nederlandse bedrijf Proximities heeft zaterdag 22 buitenlandse werknemers van een ander Nederlands bedrijf geëvacueerd uit Port Soedan, een stad aan de Rode Zee aan de oostkust van Soedan. Frankrijk heeft zondag burgers en diplomaten uit Soedan gehaald, ook uit andere Europese landen. Daar zitten geen Nederlandse diplomaten bij, laat een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

