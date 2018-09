Te veel C8 in rivieren door lozingen Chemours

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de uitstoot van deze stoffen in de lucht en in het water geen risico oplevert voor de gezondheid van omwonenden. Een definitief oordeel geeft het RIVM niet, want het kon één stof die vrijkomt tijdens de productie (E1) in de GenX-fabriek, niet volledig beoordelen. Daarom kondigde Dijksma nader onderzoek aan.

De provincie wil daar niet op wachten. Om ieder risico uit te sluiten, worden de voorwaarden in de vergunningen aangescherpt waardoor de uitstoot vanaf maart 2017 omlaag kan. Volgens de woordvoerder van de provincie wil ook het bedrijf de uitstoot verminderen, maar gaat dat voorstel nu nog minder ver dan de provinciale plannen.

De GenX-techniek wordt tegenwoordig door de fabriek gebruikt als vervanging van de giftige stof perfluoroctaanzuur (PFOA ofwel C8). Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat door lozingen van PFOA door Chemours er tientallen jaren een verhoogde concentratie van deze stof in de rivieren geweest.

Maar volgens RIVM is er geen enkel moment een risico voor de volksgezondheid geweest. Door de lozingen zijn er ongeveer veertig jaar lang concentraties PFOA aanwezig geweest in de Lek, Noord en Nieuwe Maas „die hoger zijn dan de concentratie die nu wordt aangetroffen”, meldde Dijksma de Tweede Kamer woensdag.

De piek van de lozingen lag tussen 2000 en 2010. Toen waren de concentraties wel hoger dan verantwoord geacht in waterwinlocaties. Door goede zuivering is er niet te veel in het drinkwater gekomen. Aan de lozingen is een einde gekomen, wel is er nog sprake van een na-ijleffect.