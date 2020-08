Noord-Korea stuurt hulpgoederen naar grensstad in lockdown

Staatsmedia in de geïsoleerde dictatuur toonden zondag beelden van een trein met hulpgoederen die arriveerde in Kaesong. Daar zouden ook honderden mensen bijeen zijn gekomen om te laten zien dat ze hun leiders dankbaar zijn. Die burgers droegen mondkapjes en waren soms in tranen.

Het is onduidelijk hoe kritiek de situatie precies is in de stad bij de grens met Zuid-Korea. De lockdown daar volgde op berichten dat een man vanuit dat buurland de grens was overgestoken. Hij had volgens Noord-Korea verdachte symptomen, maar het is onduidelijk of hij ook echt was besmet met het coronavirus.

De man was volgens sommige berichten eerder vanuit Noord-Korea naar het zuiden overgelopen. Hij keerde terug nadat hij daar was beschuldigd van seksueel wangedrag. Zuid-Korea zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij het virus had.

Sommige analisten denken dat de Noord-Koreaanse autoriteiten dankbaar gebruik maken van de komst van de man. Ze zouden die aangrijpen om het democratische Zuid-Korea de schuld te kunnen geven van een uitbraak in hun land, dat formeel nog geen besmettingen heeft gemeld.