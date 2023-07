Twee Nederlandse jongens gewond na val van klif Lloret de Mar

De Nederlandse vakantiegangers vielen naar verluidt ongeveer twintig meter van een klif bij het uitgestrekte wandelpad Camino de Ronda, dat langs de Costa Brava loopt. De mannen liepen tussen Roca d’en Maig en Dona Marinera, in een gebied dat bekend staat als Salt del Burro.

Eén gevallen wandelaar is daarop zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis in Girona. Een kameraad van hem is lichter gewond geraakt en mocht het ziekenhuis naar verwachting weer verlaten.

Populaire vakantiebestemming

Volgens dagblad ’Diari de Girona’ gebeurde het incident in de nacht van maandag op dinsdag bij de zeker onder Nederlanders steevast populaire vakantiebestemming. Na de nachtelijke melding door een getuige/passant rukten hulpverleners uit en werd het duo gewond gevonden en uit hun benarde situatie gered. Eén van de slachtoffers van in de twintig werd ernstig gewond opgenomen op de intensive care. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Onderzocht wordt onder meer of ze wellicht over een hek zijn geklommen om af te snijden voordat ze ten val kwamen.

Het tweetal verbleef voor hun vakantie een aantal dagen in een appartement in Lloret.

Spaanse media memoreren in hun verslaggeving soortgelijke incidenten met jonge toeristen uit de afgelopen jaren. Daarbij kwam onder meer in 2017 een jonge Oostenrijker (21) noodlottig om het leven.