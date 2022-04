Eerste Hongkongse activist gestraft voor overtreden koloniale wet

Radio-dj Tam Tak-chi (50) werd in 2020 opgepakt, nadat China in Hongkong een strenge veiligheidswet invoerde. Hij presenteerde een talkshow die de prodemocratische beweging steunde en waarin kritiek werd geuit op de regering. Tam was ook regelmatig bij betogingen en hield op straat politieke toespraken.

De activist is veroordeeld voor onder meer opruiende taal, publieke wanorde en het aanzetten tot deelname aan een illegale bijeenkomst. Volgens aanklagers zette hij aan tot haat tegen de autoriteiten met het scanderen van onder meer de protestslogan "bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd" en het uitschelden van de politie. Hij ging volgens de rechter "roekeloos tekeer".

Tam heeft via Facebook laten weten in beroep te gaan. Zijn veroordeling kan een precedent scheppen voor de activisten die na hem zijn opgepakt voor opruiing. "Mijn veroordeling zal de vrijheid van meningsuiting van Hongkongers aantasten", aldus Tam. Hij moet eind april opnieuw voor de rechter verschijnen, maar dan vanwege het overtreden van de veiligheidswet.

De veiligheidswet wordt door westerse regeringen en critici gezien als een inperking van de vrijheden in Hongkong, dat officieel een autonome regio binnen China is. De wet was volgens Hongkong en China nodig om een einde te maken aan een protestgolf. Vanaf 2019 werden massaal betogingen gehouden, onder meer tegen de regering en voor meer democratie, waarvan een deel eindigde in hevige confrontaties met de politie.