Duistere kant van Pornhub in nieuwe Netflix-documentaire: ’Het was dweilen met de kraan open’

Door PAUL DEMEYER

Op Pornhub, 's werelds meest populaire pornosite, waren ook video's te zien van kinderen die werden uitgebuit en misbruikt. Ⓒ ANP / Joris van Gennip

OTTAWA - „Hoeveel ik verdien? Dat zeg ik niet. Maar wel dat we jaarlijks 450 miljoen dollar belastingen betalen.” Zo arrogant antwoordde ceo van Pornhub Feras Antoon (47) het Canadese parlement tijdens hoorzittingen over de verkrachtingsvideo’s op zijn site. Want Pornhub mag dan de onbetwiste marktleider zijn wat blote filmpjes betreft, de site heeft ook een duistere kant, die uitgebreid aan bod komt in de nieuwe Netflix-docu Money shot: the Pornhub story.