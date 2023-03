Premium Het beste van De Telegraaf

Brussel gevoelig voor Oekraïense schreeuw om munitie: ‘Tijd voor een oorlogseconomie’

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Minister Kajsa Ollongren (Defensie), hier in gesprek met haar Oekraïense collega Oleksii Reznikov: „Oekraïne heeft dringend munitie nodig. Wat Nederland betreft, moet het vooral snel en veel zijn.” Ⓒ ANP/HH

Arlandastad - Defensieministers van de EU proberen het woensdag in Zweden eens te worden over gezamenlijke inkoop van munitie voor Oekraïne. Volgens eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) is het tijd om naar ’een soort oorlogseconomie’ over te schakelen.