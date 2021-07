’Corona-inflatie’ op de terrassen

Voor Sacha Visser en Isa de Koning is het plezier van het uitgaan belangrijker dan de hoge prijs van de drank. Ⓒ Rias Immink

DEN BOSCH - Ruim drie euro voor een koffie of biertje in de horeca is geen uitzondering na de lockdown. Pessimisten verzuchten dat een terrasje pikken een rijkeluis-uitje wordt. Menig cafébaas zwijgt liever over de ’corona-inflatie’. Maar is die schroom wel nodig? Veel gasten malen niet om de gepeperde rekening.