Eis: zeven jaar voor kraker

Die eis formuleerde de officier van justitie dinsdag bij de rechtbank in Arnhem. De officier acht bewezen dat de kraker zijn 32-jarige medebewoner op 11 maart heeft doodgestoken.

Beide mannen hadden volgens het OM al geruime tijd onenigheid. Het latere slachtoffer verweet de verdachte dat hij zijn kamer liet vervuilen en stankoverlast veroorzaakte. De jongste bewoner maakte onder meer een gat in de muur en spoot al eens met een brandslang water in de kamer van zijn buurman. Op de bewuste avond van de fatale steekpartij gooide het latere slachtoffer een ijzeren staaf door het gat in de muur en stak even later ook zijn bovenlichaam erdoor. Op dat moment pakte de verdachte een mes en stak negen keer op het lichaam van zijn buurman in.

Volgens het OM kan de verdachte geen beroep doen op noodweer, omdat hij had kunnen vluchten. Volgens deskundigen is de kraker verminderd toerekeningsvatbaar.