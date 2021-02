Oude hond vastgebonden en achtergelaten in Roermond

Geld

Nep-puppywinkel in trek met zeker 200 bestellingen

Ruim tweehonderd Nederlanders bestelden de afgelopen drie dagen een pup bij ’PuppyExpress’. Maar het hondje zal nooit in huis rondhuppelen, want de puppywinkel is nep. Het is een bewustwordingsactie van House of Animals tegen illegale hondenhandel via Marktplaats.