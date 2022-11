’Intiem’ moment op toilet in nachtclub gaat mis: man slaat schoonmaker in elkaar

Het incident vond plaats in de nacht van 19 op 20 januari 2022. In de rechtbank van Southport bekend Fallon maandag schuldig te zijn aan mishandeling. Hij is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden en moet het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 1500 euro betalen, schrijft New York Post.

Op camerabeelden, die in de rechtszaal werden afgespeeld, is te zien hoe Fallon een reeks klappen aan de schoonmaker geeft en hem tegen de muur duwt. Als de schoonmaker op de grond valt, blijft Fallon op hem inslaan. Vervolgens is te zien hoe een vrouw in een groen jurkje ook het gehandicaptentoilet uitloopt.

Volgens de advocaat van Fallon handelde hij uit bescherming. „Ze waren intiem met elkaar toen iemand op de deur begon te bonzen. Hij handelde vervolgens impulsief, maar wel uit bescherming voor zijn partner en zichzelf.”

De schoonmaker hield een gebroken neus over aan de mishandeling.