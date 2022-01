Podcast Het Land van Wierd Duk Onderzoekers: ‘Er woedt een oorlog tegen levensstijl van lagere klassen’

In Nederland is een kleine groep van ‘tevredenen’ aan de macht en er bestaat geen geloofwaardig alternatief omdat PVV en FvD ‘onregeerbaar’ zijn. Dat is de conclusie van twee onderzoekers naar de ‘afgehaakten’, de kiezers die geen aansluiting vinden bij de gevestigde orde en zichzelf niet langer vertegenwoordigd zien. Interessant is vooral ook de observatie dat de hoogopgeleide, welstandige en regerende klasse een ‘oorlog voert’ tegen de levensstijl van de lagere klassen, zegt Wierd Duk in de podcast Het land van Wierd Duk.