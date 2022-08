Schiphol houdt tot november vast aan maximumaantal reizigers

Transavia geeft aan „alles op alles te zetten” om zoveel mogelijk mensen op reis te kunnen laten gaan. Wat de precieze impact zal zijn is vooralsnog onbekend, over anderhalve week volgt daar meer duidelijkheid over. Ook TUI laat weten dat momenteel nog onbekend is wat de gevolgen zijn voor reizigers. Zo zijn de slots op Schiphol voor die periode nog niet bekend. Toch vertrouwt de woordvoerder erop dat herfstvakanties door kunnen gaan. „Het lukt ons in de zomer, dus moet het in de herfst ook lukken.”

Schiphol stelt dat de slotcoördinator afspraken gaat maken met luchtvaartmaatschappijen over welke maatregelen nodig zijn. Dat gebeurde ook bij de eerdere beperkingen. De luchthaven stelde voor juli en augustus voor het eerst een maximum in voor het aantal reizigers dat vanaf de luchthaven vertrekt. Personeelsproblemen bij de beveiliging zorgden voor lange rijen en zelfs enkele keren tot opstootjes in de meivakantie. Om de veiligheid te waarborgen werd de capaciteit van de luchthaven aangepast aan het beschikbare aantal beveiligers.

Teleurgesteld

ANVR-directeur Frank Oostdam laat weten „teleurgesteld” te zijn in het besluit van Schiphol. Hij had de hoop dat de luchthaven de problemen in de zomervakantie zou hebben opgelost. „We zien dat Schiphol vorderingen maakt, bijvoorbeeld door het aannemen van extra beveiligers. Toch is het teleurstellend dat de problemen lijken door te etteren tot november. Dit zorgt opnieuw voor gedoe met klanten die teleurgesteld zullen worden.”

Het aantal reizigers ligt in beide maanden lager dan het maximum in augustus, ondanks dat er meer beveiligers beschikbaar zijn. Schiphol wijst daarvoor naar het feit dat reizigers in die maanden doorgaans meer kleding aan hebben. Daardoor duurt de veiligheidscontrole wat langer dan in de zomermaanden.

KLM verwacht geen annuleringen door nieuwe beperkingen

Luchtvaartmaatschappij KLM verwacht geen vluchten te hoeven annuleren als gevolg van de maximale reizigersaantallen die Schiphol instelt. Het bedrijf zal minder stoelen verkopen voor Nederlandse reizigers in die periode. In tegenstelling tot bij vakantievliegers worden tickets bij KLM vaak later geboekt en in kleinere aantallen.