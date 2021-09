Ministerie van Justitie afgesloten vanwege protest, ook NOS-satellietwagen belaagd

Tijdens de persconferentie was volgens aanwezigen veel herrie te horen, werd er vuurwerk richting het ministerie gegooid en richtten demonstranten hun woede op een sattelietwagen. Personeel dat daarin zat moest wegvluchten en is in veiligheid gebracht in het ministeriegebouw. Volgens ooggetuigen ging het om ’hooligantypes met pitbulls’ die voor een dusdanig onveilige sfeer zorgde dat medewerkers uit de wagen vluchtten.

„Vanwege de veiligheidssituatie is het pand inmiddels hermetisch afgesloten”, laat een van de aanwezigen weten. Onder andere journalisten, ambtenaren en bewindslieden zitten nog binnen. De politie Den Haag bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. „We hebben nog geen aanhoudingen verricht. Er staan nog wat groepjes demonstranten buiten, maar anderen vertrekken momenteel weer.”