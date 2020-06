VS wil ’foute’ legerbases hernoemen

Amerikaanse militairen knielen samen met demonstranten in Los Angeles ter nagedachtenis aan George Floyd, de zwarte Amerikaan die omkwam in de stad Minneapolis als gevolg van excessief politiegeweld. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Het Amerikaanse leger denkt er over na om een aantal Amerikaanse bases te hernoemen die nu de namen dragen van generaals die tijdens de Burgeroorlog meevochten aan de kant van de Confederates, de zuidelijken die tegen de afschaffing van de slavernij waren. Het gaat om bases als Fort Bragg in North-Carolina, Fort Hood in Texas en een tiental anderen.