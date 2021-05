Rotterdam verscheurd door derby om Europees ticket

Een eerdere editie van Feyenoord - Sparta, in de Kuip in 2016. Ⓒ ANP/HH

Sparta is de oudste, Feyenoord al decennia de meest succesvolle voetbalvereniging aan de Maas. Na een voortvarend seizoen op het Kasteel en een beroerde jaargang in de Kuip, staan de buren woensdagavond tegenover elkaar in de play-offs voor een Europees ticket. Maar veeleer is het een strijd om het plaatselijke kampioenschap: wie voert komende maanden de eretitel ’Club van Rotterdam’?