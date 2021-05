Agenten niet vervolgd voor neerschieten Duitser (23) in Amsterdam

De Duitser arriveerde op 10 augustus met een vriend in Amsterdam, maar na een bezoek aan een coffeeshop kwam hij niet meer terug in hun hotel. Op 12 augustus gaf de vriend hem als vermist op bij de politie. De man werd een dag later rond 16.30 uur aangesproken door de politie, omdat hij met een mes rondliep in de omgeving van de Poeldijkstraat. De agenten volgden de man naar een doodlopende binnentuin aan de Honselersdijkstraat. Daar maakte de man met zijn mes zwaaiende en stekende bewegingen in de richting van drie agenten. Een van de agenten werd met het mes op zijn vest geraakt, aldus het OM. Hierop haalden twee agenten vrijwel gelijktijdig de trekker over. Ze hebben elk twee kogels afgevuurd.

Volgens het OM zagen de agenten zich genoodzaakt zichzelf te verdedigen. „Er was een zodanig gevaarlijke situatie ontstaan dat er direct gericht moest worden geschoten om het gevaarlijke gedrag van de man te laten stoppen.” Voor een waarschuwingsschot was geen tijd meer. De man verkeerde mogelijk in een drugspsychose. Hij reageerde niet op de stemmen van de agenten, niet op pepperspray en niet op de getoonde vuurwapens. „Alles afwegende kan het OM niet anders dan concluderen dat de beide agenten vanuit een noodweersituatie hebben gehandeld.”