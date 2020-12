Weer nieuwe gesprekken over Brexit

Dat hebben president van Europese Commissie Von der Leyen en de Britse premier Johnson na een belletje zondag besloten. In een verklaring wordt gerept van een ’nuttig telefoongesprek’ waarbij is gesproken over de ’grote onopgeloste kwesties’ die een handelsakkoord blokkeren.

„Ondanks de vermoeidheid na bijna een jaar van onderhandelen en ondanks het feit dat deadlines telkens weer zijn gemist, denken we dat het van verantwoordelijkheid getuigd om nog een ultieme poging te wagen”, aldus de verklaring die zondagmiddag werd uitgegeven.

No Deal

Afgelopen woensdagavond werd nog besloten dat op zondag het oordeel geveld zou worden of verder praten nog zin zou hebben. Aangezien een overeenkomst nog niet in het verschiet lag, zou het mogelijk zijn geweest dat er nu al geconcludeerd zou worden dat het een no deal Brexit wordt op 1 januari.

De kans is nog steeds groot dat er geen overeenkomst komt. Vooral het gelijke speelveld voor bedrijven, zodat Britse bedrijven in ruil voor toegang tot de EU-markt zich wel aan bepaalde Europese standaarden moeten houden, is nog een groot probleem. De Britten vinden dat toezeggingen hierbij ten koste gaat van hun soevereiniteit. Ook visserij en het toezicht op de regels liggen nog open.

Kort dag

Aangezien het Europees Parlement zich ook nog moet uitspreken over een deal wordt het wel heel kort dag. Eventueel zou een akkoord voorlopig in werking kunnen treden, maar daar zitten ook weer allerlei juridische lastige haken en ogen aan. Hoe lang de partijen nog de tijd willen nemen voor een akkoord is nog onduidelijk.

Als er geen akkoord komt vallen de Britten op 31 december om middernacht zonder parachute uit de Europese interne markt. Vanaf dan zou er alleen nog maar handel kunnen worden gedreven op basis van voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie met quota en tarieven.