Oproep: sta jij in de vakantiefile?

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Voor het tweede weekend op rij is het zeer druk op de Europese wegen. Sta jij in de file onderweg naar je vakantiebestemming? Of doe je uren langer over de thuisreis?