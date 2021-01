Café Leeuwarden opent deuren: politie doet inval

Premium Columns

Douaneleiding kijkt weg bij corruptie

Het sneeuwde afgelopen jaar letterlijk coke in de Nederlandse havens en op vliegvelden. De douane nam er in 2020 ruim 48.000 kilogram cocaïne in beslag. Dat is bijna een kwart meer dan het jaar daarvoor. Daarnaast onderschepten buitenlandse opsporingsdiensten in samenwerking met onze douane nog eens...