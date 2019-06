Ontslag bij politie na fraude

Het gaat om oud-voorzitter Geert P. en ex-bestuursleden Leatitia R. en Fred B. De beschuldigingen zijn niet mals. Het trio wordt ontslagen omdat ze gefraudeerd zouden hebben door onder meer declaraties dubbel in te dienen. Ook zou door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie zijn vastgesteld dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling en valsheid in geschrifte.

Oud-vakbondstop vervolgd

De drie worden door het Openbaar Ministerie vervolgd. Bij de rechter-commissaris hebben inmiddels verhoren plaatsgevonden. De korpsleiding van de Nationale Politie bevestigt dat er een ’voorgenomen besluit tot ontslag bij drie politiefunctionarissen’ is genomen, maar wil niet ingaan op de namen en de beschuldigingen.