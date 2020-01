Meerdere Chinese miljoenensteden geïsoleerd vanwege coronavirus

De inwoners worden opgeroepen Huanggang niet te verlaten tenzij daar zeer dringende redenen voor zijn. Huanggang ligt 40 kilometer ten oosten van Wuhan waar het nieuwe coronavirus is opgedoken.

In China zijn tot dusverre zeventien mensen aan het virus bezweken, allemaal in de provincie Hubei waarin Wuhan en Huanggang liggen.

Ook Ezhou en Wuhan

De miljoenenstad Wuhan is sinds vandaag al vrijwel geïsoleerd van de buitenwereld. Telegraaf-correspondent Cindy Huijgen was ter plaatse en maakte de chaos mee op de luchthavens, waar talloze mensen probeerden vluchten. „Ik heb geen idee of ik hier wegkom”, meldde ze op enig moment.

Donderdag bleek dat ook Ezhou, nog een miljoenenstad, maatregelen neemt. Hoe veelomvattend die zijn, is nog niet precies bekend. Wel worden alle treinstations afgesloten.

Schiphol

Schiphol neemt nog geen maatregelen vanwege het virus. De luchthaven heeft geen rechtstreekse vluchten van en naar Wuhan.

