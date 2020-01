Opnieuw grote Chinese stad geïsoleerd vanwege coronavirus

De inwoners worden opgeroepen de stad niet te verlaten tenzij daar zeer dringende redenen voor zijn. Huanggang ligt 40 kilometer ten oosten van Wuhan waar het nieuwe coronavirus is opgedoken. De miljoenenstad Wuhan is al vrijwel geïsoleerd van de buitenwereld.

In China zijn tot dusverre zeventien mensen aan het virus bezweken, allemaal in de provincie Hubei waarin Wuhan en Huanggang liggen.

