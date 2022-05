Ravage in Oss: auto rijdt woning binnen

Volgens ooggetuigen wist het jonge gezin de woning snel te verlaten. Een klein kindje kreeg van een brandweerman een troostbeertje en mocht even in de brandweerwagen kijken om zo een beetje van de schrik te kunnen bekomen.

Ook de bestuurder van de auto die het huis binnen reed bleef ongedeerd en is meegenomen naar het politiebureau. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.