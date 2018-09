Kinderen plegen aanslag in Nigeria

De meisjes lieten hun explosieven kort na elkaar afgaan in de stad Maiduguri, zeggen getuigen. Een lid van de lokale militie zei tegen journalisten dat hij de meisjes uit een riksja had zien stappen. De man dacht aanvankelijk dat de kinderen op zoek waren naar hun moeder. „Ze liepen recht langs me zonder enige emotie te tonen”, vertelde hij.

Het is de tweede keer in korte tijd dat meisjes worden ingezet om een zelfmoordaanslag uit te voeren in Nigeria. Vrijdag bliezen twee schoolmeisjes zichzelf op in de stad Madagali. Ze sleurden tientallen mensen mee de dood in.

Het gebied wordt al jaren geteisterd door geweld van de extremistische islamitische groepering Boko Haram. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Maiduguri is nog niet opgeëist.

